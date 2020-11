Uno degli incubi certamente più fastidiosi per ogni automobilista sono indubbiamente gli autovelox, gli strumenti elettronici installati sulle strade per tenere sotto controllo le velocità, essi spesso infatti non sono ben visibili e portano generalmente a ricevere una busta verde a casa con all’interno una multa salata da dover pagare, di certo non una bellissima sorpresa.

Detto ciò, inutile stare a dire che il vero modo di non incorrere in molte è quello di rispettare i limiti di velocità imposti, pratica che ovviamente contribuisce a rendere le strade più sicure per noi stessi e per chi ci sta intorno.

Se comunque desiderate evitare gli autovelox e magari percorrere strade con limiti un po’ più permissivi, Android vi può dare una mano, vediamo come.

Android anti autovelox

Per evitare gli autovelox la risposta che cercate è già dentro lo smartphone, infatti le app di navigazione come Google Maps e Waze hanno all’interno delle loro indicazioni anche la segnalazione della presenza di un autovelox.

Questa funzione non è però gestita da Google, bensì dagli utenti stessi, si tratta infatti di una funzionalità tenuta in aggiornamento dalla community dove sono proprio gli utenti a segnalare se su quella strada è presente un autovelox.

Se quindi avete voglia di marciare un po’ più tranquilli e senza paura di incappare in una multa improvvisa e soprattutto inaspettata, vi basterà cliccare sul vostro smartphone, non dimenticate però che i limiti esistono per un motivo e vanno assolutamente rispettati, la sicurezza è sempre e comunque il fattore più importante alla guida