A volte da una grande sfortuna si può trarre un grande insegnamento, o un grande premio, difficilmente però questo si è detto dopo la caduta di un meteorite. I corpi celesti che viaggiano nello spazio spesso finiscono per scontrarsi con il nostro pianeta.

Molti finiscono per disintegrarsi a causa dell’impatto con l’atmosfera ma alcuni riescono a superare questa barriera e arrivano fino al suolo; l’impatto con il terreno però può causare più di qualche danno, specie se il punto di atterraggio è in una zona abitata. Oltretutto potete ben immaginare lo spavento che causerebbe una pietra grossa come una palla da bowling che sfonda il tetto della propria abitazione e magari passa a pochi centimetri dalla nostra testa. Sembrerebbe una cosa impossibile, eppure è successo veramente.

Meteorite: la storia di Josua Hutagalung

La storia è ambientata in indonresa; Josua, 33 anni, mentre si trovava in casa ha rischiato la vita proprio a causa di un meteorite. Il corpo celeste gli ha sfondato il tetto della abitazione ed è atterrato a pochi centimetri di distanza da lui. Una storia potenzialmente drammatica che invece ha un lieto fine.

Il ragazzo infatti è stato contatto da un appassionato dello spazio da cui ha ricevuto un’offerta davvero incredibile. L’uomo ha deciso di acquistare il meteorite per una cifra vicina ai 2 milioni di dollari. Una cifra che di sicuro ha colto di sorpresa Josua, di professione falegname; grazie ai soldi ricevuti potrà di sicuro riparare la propria abitazione e, migliorare in modo sensibile il proprio stile di vita. È proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere.