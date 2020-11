Samsung negli anni è migliorata molto per quanto riguarda la gestione degli aggiornamenti degli smartphone. Nonostante gli innumerevoli modelli che lancia sul mercato, riesce a tenere fede al patto di aggiornali per un minimo di due anni per quanto riguarda il sistema operativo e anche di più per le altre patch, come quelle di sicurezza.

Detto questo, ogni tanto capita che un modello viene curato un po’ più degli altri e ogni tanto capita anche che dispositivi ritenuti belli che sepolti ricevano qualcosa. È successo di nuovo. Apparentemente Samsung sta rilasciando un aggiornamento del firmware per un paio di modelli che probabilmente in ben pochi hanno ancora tra le mani, si tratta dei Galaxy S6 e dei Galaxy Note 5.

Parliamoci chiaro, si tratta di un aggiornamento molto piccolo, ma rimane comunque un sintomo di attenzione verso quei consumatori che usano ancora tali modelli. Al momento non è ben chiaro a cosa sia servito, ma ci sono già speculazioni più o meno valide.

Samsung aggiorna due modelli obsoleti

Sembrerebbe che l’aggiornamento in questione sia mirato a risolvere un potenziale problema di sicurezza. Non è certo, ma se così fosse è mirato ad anticiparlo e non renderlo un problema molto più grosso. Per ora è stato rilasciato soltanto in Sud Corea, ma presto dovrebbe raggiungere anche gli altri paesi.

Ovviamente i modelli continueranno a lavorare con Android 7.0 Nougat, ma rimane una nota positiva per gli utenti. Samsung ha sistemato una potenziale falla anche se gli utenti di questi smartphone saranno un numero alquanto piccolo.