Ormai siamo sempre più digitalizzata, volenti o nolenti. Non solo, rispetto anche soli a pochi anni fa siamo a costretti a crearci un account per ogni sito che utilizziamo. Con la moltiplicazione di quest’ultimi anche inventarsi le password diventa un lavoro fastidioso, anche perché poi ce le dobbiamo ricordare o comunque dobbiamo inserirle ogni volta.

Detto questo, rimane importante usarne di efficaci e non stupide eppure secondo la lista di NordPass, le 200 password più utilizzate nel 2020 sono quasi sempre le stesse degli altri anni. Gli utenti continuano a non capire l’importanza di avere di difficili e il risultato lo si vede ogni volta. Un account facilmente violato semplicemente provando parole a caso.

NordPass è un gestore di password quindi ne sa sull’argomento. Secondo la lista di quest’anno, la maggior parte di quelle utilizzata vengono indovinate dagli attori malevoli in appena 1 secondo.

Le password più usate nel 2020

Come detto, non ci sono cambiamenti degni di nota rispetto agli altri anni, ma qualcosa si è mosso. La più utilizzata in assoluto secondo i loro registri è 123456 che prende il posto di 12345. In sostanza, molto utenti hanno pensato che con l’aggiunta di un altro numero sarebbero stati più al sicuro. La seconda segue lo stesso principio visto che si tratta di 123456789. Al terzo posto troviamo una new entry, picture1, una scelta che sicuramente in Italia non è stato presa in considerazione. Al quarto posto c’è un evergreen, password.

Qui la top ten mentre il link vi porta alla classifica completa; magari trovate la vostra password, allora vi converrebbe cambiarla.