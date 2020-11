Il Black Friday è ormai un evento mondiale, sdoganato soprattutto da siti di e-commerce, principalmente Amazon. Da anni si tiene l’ultimo venerdì di novembre e a quest’anno si tiene il 27. Negli la situazione si è un po’ evoluta con l’aggiunta del Cyber Monday il lunedì successivo e anche con l’arrivo di una settimana di sconti che antecedo il venerdì. Detto questo, in Francia quest’anno succederà qualcosa di diverso.

Amazon ha deciso che dai nostri cugini d’oltralpe, il Black Friday non si terrà in concomitanza con il resto del mondo, ma piuttosto il 4 dicembre. La scelta è dovuta alla pandemia in corso, ma non direttamente. Il motivo riguarda i negozianti fisici i quali potranno riaprire soltanto il primo dicembre.

Dare vita al Black Friday in una situazione del genere peserebbe gravemente sulle vendite fisiche, già normalmente ferite dal siti di e-commerce, ma il danno a questo giro sarebbe molto difficile da sostenere. Su richiesta del governo quindi, Amazon ha accettato tale cambiamento.

Amazon rimanda il Black Friday

Ovviamente l’invito a effettuare questo cambiamento non era diretto solo al colosso in questione, ma è sicuramente quello che più di tutto avrebbe inciso in caso contrario. L’invito era esteso a tutti i supermercati e agli altri siti che vendono su piattaforme online. Per esempio, anche il noto marchio francese Carrefour ha deciso di rinviare l’evento con annuncio fatto dall’amministratore delegato. Si tratta sicuramente di un messaggio importante per un’unità nazionale e per dimostrare che i negozi fisici e quelli online non sono necessariamente in competizione su tutto.