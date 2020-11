Il remake di Demon’s Souls è stato rilasciato il 12 novembre 2020 come gioco di lancio per PS5, ma se rimarrà o meno esclusivo su PS5 o arriverà su PC, tramite Steam o un altro negozio digitale, è un po ‘confuso. Di seguito, analizzeremo alcuni dei messaggi forniti da Sony sulla possibilità di una versione per PC di Demon’s Souls e speculeremo sulla possibilità che accada o meno.

Demon’s Souls Remake avrà una versione per PC?

Un primo trailer di presentazione del gameplay per il remake di Demon’s Souls di Bluepoint si è concluso con una schermata che indica chiaramente nella nota a piè di pagina, “Disponibile anche su PC”. Si riferiva anche al gioco come “esclusiva PlayStation”, con l’aggiunta della nota “Non disponibile su altre console per un periodo di tempo limitato”. Ciò ha portato molti a credere che il remake di Demon’s Souls fosse un’esclusiva per il lancio della console PS5 e che alla fine sarebbe arrivato su altre piattaforme, incluso il PC.

Secondo Sony, questo messaggio era “errore umano”. Il trailer è stato prontamente rimosso e sostituito con una nuova versione del trailer che non includeva l’annuncio del PC. Alla richiesta di chiarimenti da parte di Kotaku sul fatto che Demon’s Souls non arriverà su PC, un rappresentante di Sony ha detto: “Sì, è solo PS5”.

Nell’agosto 2020, tuttavia, un rapporto aziendale di Sony ha espresso l’interesse dell’azienda a trasferire più titoli originali su PC “per promuovere un’ulteriore crescita della nostra redditività”. Abbiamo già visto questa strategia svilupparsi con il lancio di titoli Sony originali come Death Stranding e Horizon Zero Dawn in arrivo su Steam mesi o addirittura anni dopo il loro lancio su PS4.

Bloodborne, un’esclusiva per PS4 dal suo lancio nel 2015 e un altro IP FromSoftware di incredibile successo, è tra le più richieste dai giocatori di PC. Resta da vedere se Demon’s Souls alla fine troverà la sua strada su PC, ma onestamente sembra probabile.

Il messaggio misto, insieme al fatto che Demon’s Souls è un gioco di lancio per PS5 su una console con una gamma di esclusive di lancio piuttosto snella, ci fa certamente sospettare che Sony non ci stia ancora dando tutte le risposte. I giochi di Dark Souls hanno riscosso un enorme successo su più piattaforme, incluso PC, quindi mantenere il remake di Demon’s Souls tutto su PS5 non sembrerebbe in linea con il cambiamento di strategia riportato da Sony riguardo ai titoli first-party.

Tuttavia, la risposta breve rimane, no. Secondo l’attuale messaggio di Sony, il remake di Demon’s Souls non arriverà su PC. Ma con un 92 su Metacritic finora, sta già godendo di un sacco di consensi di critica, quindi non stiamo ancora abbandonando la speranza. La politica più rilassata di Sony nei confronti delle esclusive non sembra che cambierà presto. Potrebbe essere una buona notizia per i giocatori di PC.