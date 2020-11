I contagi oggi sono 34’283, numeri leggermente superiori a quanto osservato nel corso della giornata precedente (quando erano stati 32’191), a fronte di un elevato numero di tamponi processati, sono ben 234’834 in sole 24 ore.

I dati dei nuovi contagi continuano a sorridere al popolo italiana, il rapporto numero di tamponi/casi positivi sembra diminuire lentamente, forte segnale che forse il picco è stato davvero superato una volta per tutte, anche se non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Sfortunatamente oggi si iniziano a contare i decessi, un incremento ancora più elevato delle scorse giornate, con 753 morti in 24 ore (ieri erano stati 731), i guariti sono invece 24’169 (ieri erano 15’434). In Italia si contano 743’168 persone attualmente positive, di queste 33’504 sono ricoverate in ospedale con sintomi, mentre 3’670 sono effettivamente in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 1’272’352 i casi di Coronavirus sulla penisola, con 47’217 decessi e 481’967 guariti.

Contagi oggi: i dati definiti delle regioni

La Lombardia guida come al solito il numero di contagi giornalieri, sono 7’633 in sole 24 ore (i tamponi processati sono tantissimi). Al secondo posto si posiziona la Campania con 3’657 nuovi casi, seguita a ruota dal Piemonte con 3’281 positivi nel corso dell’ultima giornata.

Le altre regioni maggiormente colpite sono Veneto +2972, Emilia Romagna +2371, Lazio +2866, Toscana +2508, Sicilia +1837 e Puglia +1368. Sotto le 100 unità si posiziona nuovamente la Liguria +775, con Friuli Venezia Giulia +796, Abruzzo +641, Provincia autonoma di Bolzano +581, Marche +479, Umbria +501, Sardegna +422, provincia Autonoma di Trento +236, Calabria +936, Valle d’aosta +237 e le restanti Molise +98 o Basilicata +87.

Come raccontato in precedenza, i numeri sembrano essere favorevoli, ma raccomandiamo di continuare a seguire le indicazioni dello Stato, onde evitare spiacevoli conseguenze.