Una delle migliori caratteristiche che Android offre ai suoi utenti è quella di poter cambiare in ogni momento la forma del sistema operativo. Il tutto varia anche in base al tipo di smartphone che si acquista, visto che ogni brand che adotta il robottino verde usa un’interfaccia utente differente.

Tutti i cambiamenti sono permessi in maniera molto semplice, utilizzando il menu delle impostazioni o semplicemente scaricando dei contenuti dal Play Store di Google. Proprio quest’ultimo risulta una delle risorse più rilevanti all’interno della piattaforma mobile, la quale col passare degli anni ha dimostrato di poter offrire soluzioni per ogni tipo di utente. Proprio all’interno del noto market caratterizzato da contenuti di ogni genere, oggi ci sono dei titoli a pagamento che tutti gli utenti potranno scaricare gratis. L’offerta ovviamente è valida per qualche giorno per ogni titolo, ma vi conviene affrettarvi.

Android: solo per oggi all’interno del Play Store potete scaricare dei contenuti a pagamento in maniera gratuita

La lista qui sotto evidenzia alcuni titoli presenti nel Play Store che solo per qualche giornata saranno gratuiti invece che a pagamento. Ovviamente in corrispondenza dei nomi delle app e dei giochi da scaricare potrete trovare anche il link diretto per effettuare il download.