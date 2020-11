Per chi non lo sapesse, anche se ormai lo sanno davvero tutti, Android Auto è un sistema di infotainment che accompagna gli automobilisti che lo possiedono aiutandoli per ogni loro esigenza durante la guida. Oggi parleremo di tutti gli aggiornamenti che ha in serbo per noi l’applicativo del colosso di Mountain View Google per il mese di novembre più il rollout tanto atteso di un’importantissima funzione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: le novità del mese più una attesa da un anno

Come è stato scritto pochi giorni fa dal gruppo Facebook di Android Auto, sono ben 7 tutti gli aggiornamenti che sta per portare BigG al sistema di infotainment più famoso del mondo. Eccole di seguito tutte quante:

Layout della UI navigazione migliorato

navigazione migliorato Permessi per evitare la chiusura random dell’app

Lettura dei parametri auto (es. sensore luci, freno a mano) e possibilità di leggere il sensore di occupazione del sedile del passeggero

(es. sensore luci, freno a mano) e possibilità di leggere il sensore di occupazione del Compatibilità col doppio display

Disclaimer in caso di versioni obsolete di Google Maps

Aggiornamento grafico per gli ipovedenti

La nuova modalità Compass Mode

In più abbiamo il rollout tanto atteso: Google ci ha messo più di mese ma alla fine ha annunciato il rilascio ufficiale della Driving Mode di Assistant, nonostante per ora sia in “early preview” e solamente in inglese per gli Stati Uniti.

Dunque, il colosso statunitense è andato proprio con i piedi di piombo, essendo che la funzione è stata presentata circa un anno fa. Da una parte si spera che questo nuovo update renda l’esperienza con Android Auto ancora migliore, cosa che negli ultimi anni a lasciato a desiderare giudicando anche il tempo impiegato per rilasciare questa funzione.