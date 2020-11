Vodafone ha la meglio su TIM con il lancio di una nuova promozione decisamente speciale, il suo nome è Special Unlimited e promette tantissimi contenuti a prezzi ragionevoli per una serie di fortunati consumatori che richiederanno la portabilità.

L’accesso all’offerta, come potrete immaginare, risulta essere disponibile solamente in versione operator attack, quindi solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in una determinata condizione d’uscita da TIM, CoopVoce e Tiscali. L’attivazione comporta il pagamento di 5,01 euro per la promo in sé, a cui sarà necessario aggiungere anche 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono (sono inclusi 5 euro di credito residuo).

L’offerta può essere richiesta in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni temporali, o date di scadenza prestabilite.

Passa a Vodafone con la Special Unlimited: cosa contiene l’offerta

All’interno della soluzione qui descritta, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile (fissata nel periodo corrente a 600Mbps in download), con inoltre illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento in tutta Europa.

Il costo fisso della promozione è abbastanza ridotto, se confrontato con i contenuti, infatti si parlerà di 9,99 euro al mese a titolo definitivo, da versare sempre e soltanto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione.

Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di richiedere la portabilità verso altra azienda senza pagare costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.