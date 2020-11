Coop e Ipercoop continuano a sfidare le principali realtà del settore della rivendita di elettronica con una nuova campagna promozionale che chiama gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti.

Le offerte del volantino, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risultano essere disponibili sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. E’ comunque necessario prestare attenzione, poichè non tutte sono attive in entrambe le location, per questo motivo si raccomanda di controllare attentamente le pagine per maggiori informazioni in merito.

Sconti a più non posso vi attendono sul canale Telegram di TecnoAndroid, riceverete coupon Amazon gratis e le migliori offerte del momento.

Coop e Ipercoop: le sorprese non finiscono mai

I prodotti su cui Coop e Ipercoop hanno voluto focalizzare la propria attenzione sono tutti legati alla fascia medio-bassa del settore della telefonia generale, forti del periodo storico/economico difficile per la maggior parte della popolazione italiana.

Il modello di cui vi possiamo consigliare l’acquisto è sicuramente lo Huawei P30 Lite, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2019, ancora con i servizi Google, in grado di garantire buone prestazioni generali per il prezzo di vendita di soli 199 euro.

Leggermente più costoso è invece il Samsung Galaxy A41, per l’acquisto viene richiesto il pagamento di 225 euro, ed è da consigliare agli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo Samsung, senza però spendere cifre troppo elevate. Questi sono solamente due piccoli esempi di ciò che vi aspetta da Coop e Ipercoop, tutto il resto è visionabile nelle pagine sottostanti.