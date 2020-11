Twitter ha annunciato che manterrà le modifiche apportate alla funzione retweet durante le elezioni presidenziali statunitensi. Il nuovo pulsante ha rallentato la diffusione della disinformazione.

“Abbiamo incoraggiato le persone ad aggiungere il proprio commento suggerendo Cita tweet anziché Retweet“, dichiarano Kayvon Beykpour e Vijaya Gadde in un post sul blog. “Questo cambiamento ha introdotto alcuni attriti e ha dato alle persone un momento in più per considerare perché e cosa stavano aggiungendo alla conversazione“. Nonostante un inizio controverso, Twitter afferma di aver riscontrato una diminuzione del 23% nei retweet e un aumento del 26% nei tweet con citazione, ma una diminuzione del 20% di citazioni e retweet complessivamente.

La società afferma che il cambiamento ha ostacolato la diffusione di disinformazione sulla piattaforma per il semplice fatto che meno persone condividevano contenuti su Twitter. “Stiamo impiegando più tempo per studiare e comprendere appieno l’impatto di questo cambiamento e per ora lo stiamo lasciando sulla nostra piattaforma”.

Il nuovo pulsante Retweet su Twitter contro la disinformazione

Circa 300.000 Tweet vengono etichettati in base alle Norme sull’integrità dell’azienda per i contenuti contestati e potenzialmente fuorvianti. Questi rappresentano lo 0,2% di tutti i Tweet relativi alle elezioni statunitensi inviati durante questo periodo di tempo. 456 di questi Tweet erano anche coperti da un messaggio di avviso e avevano funzionalità di coinvolgimento limitate (i Tweet potevano essere citati ma non ritwittati).

Twitter ha registrato una diminuzione stimata del 29% nei Tweet con citazione etichettati a causa in parte di un messaggio che avvisa gli utenti prima della condivisione. Twitter ha anche affermato di aver terminato di mostrare contenuti “piaciuti” e “seguiti da” altre persone che gli utenti non seguono.

La società ritiene che questo contribuirà a ridurre la diffusione di informazioni fuorvianti, ma non ha notato una differenza significativa. Infine Twitter cambierà la casella delle tendenze “Per te“, al fine di mostrare alle persone più contenuti. “Il nostro obiettivo è aiutare le persone a vedere cosa sta succedendo, garantendo nel contempo che le tendenze potenzialmente fuorvianti siano contestualizzate”.