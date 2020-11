In questi ultimi mesi TIM si è presentato al pubblico non solo come un provider di telefonia, ma bensì come una vera e propria media company. L’operatore ha deciso di estendere il suo impegno anche nel settore molto strategico dell’intrattenimento tv. Sono state presentate al grande pubblico, in tal senso, promozioni molto convenienti, tra cui Mondo Netflix.

TIM, la promozione molto conveniente con Netflix incluso

La promozione Mondo Netflix si rivolge a tutti i clienti che desiderano attivare un ticket di abbonamento al servizio streaming TIMvision. Contestualmente alla sottoscrizione di TIMvision, come ulteriore incentivo, TIM propone l’associazione con un account Netflix.

Il pacchetto di contenuti previsto da Mondo Netflix prevede in primo luogo libero accesso a tutto il catalogo di contenuti di TIMvision con centinaia di film e serie tv. In aggiunta, gli utenti potranno anche associare o creare un account per Netflix e garantirsi tutti i titoli della piattaforma streaming più popolare del momento. Il prezzo di questa promozione è di 12,99 euro al mese.

In aggiunta al pacchetto base, TIM propone anche un extra molto interessante: il decoder TIMvision Box sarà disponibile per gli utenti in comodato d’uso e senza costi aggiuntivi.

La proposta del gestore con Netflix è tra le più apprezzate del momento nel panorama dello streaming televisivo. Ricordiamo però che TIM garantisce anche la promozione Mondo Sport, per tutti gli appassionati di calcio e sport. Questa iniziativa mette sul piatto le esclusive di genere di NOW TV e DAZN al costo fisso di 29,99 euro al mese.