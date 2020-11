Carrefour sorprende tutti con il lancio di uno dei migliori volantini del mese, proponendo tantissimi sconti e riduzioni speciali su ogni singolo acquisto effettuato in negozio.

Avete capito bene, le compravendite, come al solito per Carrefour, non potranno in nessun modo essere completate online sul sito ufficiale, ma obbligheranno l’utente a recarsi personalmente nel punto vendita più vicino al proprio domicilio. Indipendentemente da questo, il prodotto selezionato avrà la solita garanzia di 24 mesi, e sarà distribuito in versione no brand.

Carrefour: tutti i prezzi più bassi

I prezzi più interessanti del volantino Carrefour sono legati a dispositivi che rientrano entro la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, uno dei migliori è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, l’economico punto d’accesso all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, disponibile ad un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente per l’esattezza a 429 euro.

Discorso diverso per i terminali con integrato sistema operativo Apple, in questo caso infatti il loro prezzo non supera i 250 euro, e l’utente sarà quindi costretto ad accontentarsi di soluzioni estremamente economiche, del calibro di Xiaomi Redmi Note 8T o di Xiaomi Redmi 8A.

Il volantino Carrefour non termina qui, sfogliando le pagine che potete trovare online sul sito ufficiale scoprirete anche altri sconti decisamente interessanti, ricordando ad ogni modo tutte le limitazioni del caso, basate sopratutto sulla necessità di acquisto direttamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.