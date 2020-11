Il sistema di sfida in Apex Legends Stagione 7 sta subendo una grande revisione per rendere il suo grind meno frustrante e più gratificante. Le modifiche includono un nuovo sistema di stelle per i livelli dei passaggi di battaglia, nonché obiettivi aggiuntivi e tracker delle sfide.

Modificato il calcolatore di punti esperienza e la modalità di raggiungimento delle sfide

Al posto delle sfide settimanali ricorrenti, le ricompense per queste sono state invece rielaborate nel sistema delle sfide giornaliere, ma le sfide settimanali possono ancora essere completate e avere difficoltà più coerenti su tutta la linea.

Per riempire i livelli del Battle Pass, ora guadagnerai stelle. Ogni stella vale 1/10 esimo di un livello e il contatore verrà azzerato ogni volta che si raggiunge un nuovo livello. Sarai anche in grado di monitorare più facilmente le sfide con un sistema revisionato che ordina in tre diverse categorie: giornaliera, settimanale ed evento. Le informazioni sulla sfida saranno incluse anche nei riepiloghi di fine partita.

Anche la Sfida XP è stata modificata per adattarsi a questo nuovo sistema, con una stella assegnata per ogni 10.000 esperienza guadagnata. Questo è aumentato di un altro 50% se hai il Premium Battle Pass.

Su Twitter, il game director Chad Grenier ha anche condiviso un’analisi completa di tutte le modifiche ai premi rispetto al sistema precedente. Altre modifiche sono in arrivo la prossima settimana, inclusi livelli di difficoltà inferiori per le sfide settimanali e 10 livelli di pass battaglia gratuiti per tutti i giocatori.

Apex Legends è attualmente disponibile su Xbox One, PS4 e PC, con Nintendo Switch e versioni mobili anche in lavorazione.