Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto in tutto il mondo. Il materiale che possiamo trovare quando andiamo ad aprire la piattaforma è davvero ampio: troviamo serie TV, film e documentari di altissima qualità. Ciò che fa aumentare in maniera sempre più vigorosa il cosiddetto “binge watching” è senza ombra di dubbio la presenza di produzioni originali Netflix sempre all’avanguardia. Ormai, per un utente, vedere che la serie TV o il film che sta vedendo è di produzione originale Netflix, lo fa sentire sicuro che ciò che sta guardando è qualitativamente superiore. C’è sicuramente da specificare una cosa: ciò che va per la maggiore sono senza ombra di dubbio le serie TV, e ce ne sono tre in particolare che rientrano nella cerchia di quelle più visionate e amate in assoluto dagli utenti di tutto il mondo. Tra queste abbiamo: Stranger Things, Lucifer e The Order. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Stranger Things, Lucifer e The Order: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. Come abbiamo già detto in altri articoli, la produzione di questa serie TV si è fermata a causa di crescenti problematiche riguardanti l’emergenza sanitaria. Tuttavia, da non molto tempo, gli attori sono tornati sul set e stanno registrando la quarta stagione.

Continuiamo parlando di Lucifer. La serie TV statunitense ha riscosso un successo incredibile e ora sono tutti in attesa di scoprire cosa succederà con la seconda parte della quinta stagione. Tanti sono gli interrogativi che si pongono gli utenti circa la seconda parte. Secondo recenti rumors, questa dovrebbe essere pubblicata nel 2021.

Infine, parliamo di The Order. Non si hanno purtroppo molte notizie a riguardo, l’unica cosa che potrebbe essere più certa è il suo ritorno online entro la primavera del 2021.