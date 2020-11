La lotta tra i principali operatori telefonici continua anche in queste settimane autunnali. TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad cercano di incrementare i loro rispettivi bacini di utenti, mettendo a disposizione del pubblico una serie di iniziative low cost con ampia convenienza anche per quanto concerne le soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, le migliori quattro ricaricabili di Novembre

In questo campo, TIM cerca di essere all’avanguardia con la sua tariffa Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile è pari a 7,99 euro.

Anche WindTre ha una sorpresa per i suoi futuri abbonati con la tariffa MIA. Soglie di consumo e prezzi sono speculari a quelli già previsti da TIM. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti in Italia con 50 Giga per la connessione internet, sempre al costo di 7,99 euro.

La risposta di Vodafone si materializza con la proposta Special 50 Giga. La Special 50 Giga offre telefonate senza limiti verso fissi e mobili con 50 Giga internet con la velocità del 4G. Anche in questa occasione il prezzo di rinnovo mensile è di 7,99 euro. In alcune versioni della tariffa sono anche disponibili gli SMS illimitati.

La proposta conclusiva di questa carrellata e probabilmente la più famosa è la Giga 50 di casa Iliad. Gli utenti del gestore francese avranno in questa circostanza consumi illimitati per chiamate, messaggi e 50 Giga internet. Il prezzo è di 7,99 euro.