Negli ultimi mesi, LG ha rinnovato il proprio business degli smartphone sia in termini di hardware che di branding. Quest’ultimo ha portato a progetti di dispositivi con nomi come LG Velvet e LG Wing. Ora, il nome del prossimo dispositivo di fascia alta di LG sembra essere stato rivelato.

LG ha depositato domande di marchio nell’Unione Europea per i nomi “LG Rollable” e “LG Slide”. I documenti recenti sono stati classificati nella Classe 9, il che indica che potrebbero essere utilizzati su uno smartphone. Secondo l’Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO), la classe 9 include i seguenti prodotti: smartphone, smartphone cellulari digitali, penna elettronica touch screen per smartphone, auricolari per smartphone e smartphone indossabili.

LG Rollable, ne scopriremo di più nei prossimi giorni

LG, uno dei primi 10 produttori di smartphone, utilizzerà probabilmente uno di questi nomi per il suo primo smartphone arrotolabile. Una cosa simile è successa con l’LG Wing. La società stava considerando LG Swing come nome ufficiale, ma dopo che i rapporti iniziarono a fare riferimento al dispositivo come LG Wing, la società alla fine scelse quest’ultimo come nome definitivo.

Il dispositivo arrotolabile dovrebbe fare il suo debutto internazionale nel marzo 2021, secondo il rapporto, come il nuovo prodotto proveniente dall’Explorer Project di LG. Potrebbe anche essere il primo smartphone arrotolabile disponibile in commercio al mondo. Sfortunatamente, si sa molto poco dell’LG Rollable in questa fase riguardo le specifiche, ma in termini di design il prodotto dovrebbe assomigliare a un normale smartphone quando il display esteso non è in uso.

Per sfruttare l’esperienza nascosta delle dimensioni di un tablet, i proprietari potrebbero dover tirare su un lato per estendere il display.