Pokemon Sword And Shield: otto Pikachu gratuiti disponibili

Pokemon spada e scudo ‘s Crown Tundra DLC è ufficialmente out. La nuova espansione è ora disponibile per il download in tutto il mondo e per celebrare la sua uscita, The Pokemon Company regala un Pokemon speciale a tutti i giocatori di Spada e Scudo per un periodo di tempo limitato: il Pikachu di Ash. O, più precisamente, sta regalando otto Pikachu di Ash.

Fino alla fine di novembre, i giocatori possono richiedere otto Pikachu speciali.

Ogni Pikachu indossa uno dei diversi cappelli che Ash Ketchum ha indossato durante la serie anime dei Pokemon. Una promozione simile si è tenuta dopo il lancio di Pokemon Ultrasole e Ultraluna nel 2018, quindi se ti sei perso il Pikachu, avrai un’altra possibilità di ottenerli.

Questi Pikachu vengono tutti distribuiti tramite password che sono state condivise sul sito Web di Pokemon e sui canali dei social media. Ecco le password per tutti gli otto Pikachu gratuiti:

P1KACHUGET – Cappellino originale Pikachu

1CH00SEY0U – Pokemon: I Choose You Cap Pikachu

P1KAADVANCE – Hoenn Cap Pikachu

V0LTTACKLEP1KA – Sinnoh Cap Pikachu

P1KABESTW1SH – Pikachu di Unima

KAL0SP1KA – Kalos Cap Pikachu

ULTRAP1KA – Alola Cap Pikachu

K1NPIKA1855 – World Cap Pikachu

Per richiedere il tuo Pokemon gratuito, avvia la tua copia di Spada o Scudo e segui questi passaggi:

Apri Mystery Gift dalla schermata del menu del gioco

Seleziona Ottieni regalo con codice / password

Segui le istruzioni per connetterti online

Immettere le password quando richiesto

Il DLC Crown Tundra è stato rilasciato il 22 ottobre e porta i giocatori in una nuova area artica dove dirigeranno una squadra di spedizione. L’area ospita una varietà di Pokemon di ritorno, inclusi tutti i leggendari dei giochi precedenti.

The Crown Tundra introduce anche una nuova modalità cooperativa chiamata Dynamax Adventures; queste spedizioni ti fanno collaborare con un massimo di altri tre giocatori per esplorare insieme le tane dei Raid, combattendo i diversi Pokemon Dynamax che incontri lungo la strada.

The Pokemon Company ha anche riconfermato che la compatibilità con Pokemon Go arriverà presto su Pokemon Home. La funzione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e ti permetterà di trasferire Pokemon direttamente da GO a Home. Riceverai alcuni regali gratuiti per farlo.

Per prima cosa, riceverai la Mystery Box in Pokemon Go, che viene utilizzata per evocare il mitico Pokemon Meltan in natura. Inoltre, otterrai un Melmetal in grado di gigantamaxing tramite Mystery Gift in Pokemon Home.