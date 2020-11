La piattaforma di e-commerce Amazon ha appena rinnovato la propria promozione denominata Super, che permette di risparmiare a fronte di più acquisti fatti.

Per la precisione, permette di di ricevere uno sconto del 5% acquistando almeno 5 unità di prodotto. La maggior parte dei quali fanno parte delle categorie casalinghi, alimentari, pulizia e cosmetica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Super: più acquisti e più risparmi

La promozione Amazon Super sarà valida fino al 31 dicembre 2020 e proporrà una meccanica molto particolare. Per ottenere lo sconto dovrete acquistare almeno 5 unità dell’articolo scelto o degli altri prodotti selezionati, ottenendo uno sconto pari al 5% della spesa complessiva. Possiamo affermare che, in seguito a vari lockdown in Europa, il colosso potrebbe aver (anche questa volta) centrato la propria strategia, soprattutto perché molti di noi sono già alla ricerca dei regali di Natale. Chi l’ha detto che non si può fare lo stesso regalo a più persone?..

Lo sconto si applica immediatamente all’interno del carrello, dunque la somma totale da pagare subirà un taglio relativo alla percentuale di sconto ottenuta. Tutti i prodotti idonei per la promo Amazon Super sono venduti e spediti direttamente da Amazon, regola che vale per quasi tutte le promozioni del colosso.

Se volete qualche consiglio per l’acquisto, vi lasciamo a seguire alcuni articoli idonei per la promozione Amazon Super. Per altre informazioni o per consultare il catalogo dei prodotti acquistabili, vi basta recarvi sul sito ufficiale della piattaforma, nella pagina dedicata. All’interno di quest’ultima troverete il regolamento dettagliato e gli articoli che fanno parte della promozione.