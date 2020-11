Carrefour sta per concludere un’ottima campagna promozionale con la quale è riuscita a sopraffare i mostri sacri della rivendita di elettronica, proponendosi come valida alternativa per l’acquisto di un nuovo smartphone.

L’8 Novembre scadrà il SottoCosto attualmente attivo su tutto il territorio nazionale, gli acquisti, esattamente in linea con quanto visto ed apprezzato in passato, non possono essere completati altrove o direttamente sul sito dell’azienda. I singoli prodotti elencati, inoltre, vengono commercializzati con garanzia ufficiale di 2 anni, ma soprattutto in versione sbrandizzata.

Carrefour: i prezzi più bassi del momento

Da Carrefour l’utente alla ricerca dello smartphone Apple troverà assolutamente pane per i propri denti con l’iPhone SE 2020, uno smartphone che convince per la sua capacità di fornire ottime prestazioni, nonché una rapida via d’accesso all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, richiedendo in cambio il pagamento di soli 429 euro.

Discorso differente, invece, per quanto riguarda i prodotti con sistema operativo Android, qui l’azienda ha voluto puntare su modelli assolutamente economici, per gli utenti che vogliono spendere davvero il meno possibile, senza pretendere più di tanto in termini prestazionali. Ecco quindi che sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Redmi 8A o Redmi Note 8T, con un prezzo finale di vendita che non va oltre i 139 euro di quest’ultimo.

Le offerte legate al mondo della tecnologia non si fermano qui, da Carrefour potete trovare anche televisori o notebook in promozione, aprite le pagine per tutti i dettagli del caso.