Una nuova indiscrezione appena pubblicata in rete anticipa la possibile data di lancio dei nuovi flagship di Samsung. Secondo il Tweet di Jon Prosser, la famiglia Galaxy S21 sarà presentata praticamente ad inizio anno, per la precisione il 14 gennaio.

Il leaker inoltre continua dicendo che il giorno della presentazione sarà lo stesso in cui partiranno anche i preordini. Per il lancio vero e proprio sul mercato però, bisognerà aspettare due settimane. Infatti i device arriveranno nei negozi solo il 29 gennaio ad un prezzo ancora non precisato. I colori disponibili al lancio saranno Black, White, Grey, Silver, Violet e Pink.

Come ormai da qualche anno, si parla di famiglia di device in quanto Samsung dovrebbe presentare tre dispositivi distinti, in linea con le generazioni precedenti. Infatti, insieme alla versione base del Galaxy S21 arriveranno anche la variante Plus e la versione Ultra.

Samsung potrebbe presentare la famiglia Galaxy S21 a gennaio

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Al momento è troppo presto per conoscere le differenze che renderanno unici i tre modelli. Basandoci su quanto fatto negli scorsi anni da Samsung, possiamo ipotizzare che le versioni si differenzieranno per diagonale del display e fotocamere.

Ricordiamo che al momento queste date sono da intendere come assolutamente non ufficiali. Samsung non ha confermato alcun evento per il lancio della famiglia Galaxy S21. Tuttavia, basandoci su altri rumor provenienti dal settore, queste indicazioni potrebbero essere attendibili.

Infatti sembra che Samsung abbia già iniziato a convertire le linee produttive per adattarsi alla famiglia Galaxy S21. Considerando che la produzione che entrerà a regime entro fine anno, il lancio a gennaio potrebbe essere plausibile.