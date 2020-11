Per quanto riguarda i risultati del benchmark nel test in single core, il processore A14X ha totalizzato 1634 punti. Si tratta di un punteggio leggermente più alto rispetto agli altri processori Apple come A12Z (1118 punti) e A14 (1583). Il discorso cambia nel test in multi-core dove A14X sembra fare il vuoto. Il nuovo SoC di Apple ha raggiunto 7220 punti contro i 4657 di A12Z e 4198 di A14.

Considerando attendibili questi valori, il vantaggio è interessante anche rispetto a CPU tradizionali come Intel Core-i9. La soluzione desktop infatti ha totalizzato 1096 punti nel test in single-core e 6869 nel test in multi-core. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire i nuovi MacBook dotati della CPU A14X che si preannunciano estremamente potenti.