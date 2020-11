Per tutti quelli che hanno un dispositivo Android, in particolar modo per chi ha un Huawei, Xiaomi o Samsung, bisogna stare molto attenti. Sono state trovate 21 app pericolose da Avast. Si tratta di malware, un virus molto pericoloso che è capace di entrare nei vari dispositivi con delle semplici campagne pubblicitarie. Ovviamente, le intenzioni alla base non sono affatto benevoli.

Sembra che il malware sia stato scoperto di recente ed è appartenete alla tipologia HiddenAds. Purtroppo, allo stato attuale, è stato distribuito su larga scala, soprattutto a causa del fatto che esso si nasconde davvero in molte applicazioni.

App pericolose: dispositivi Huawei, Samsung e Xiaomi sotto attacco

Dunque, come abbiamo accennato anche prima, tutta la questione sembra ruotare principalmente su dei banner pubblicitari. Questo virus è anche detto adware, il quale mira a rubare tramite questo metodo i dati personali dell’utente attaccato. E non solo, sembra che riesca a decifrare anche i dati riguardanti la posizione e altro ancora.

È chiaro che questo malware sia molto pericoloso per la sicurezza dei propri dati, in particolar modo, come detto prima, per i dispositivi Huawei, Xiaomi, Samsung. Come risolvere il problema? Molto semplice: eliminare definitivamente dal proprio dispositivo le app che lo contengono. Ecco la lista di applicazioni che hanno presentato questo pericoloso virus:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Nel caso in cui doveste ritrovarvi queste applicazioni fastidiose sul vostro dispositivo Android, provvedete ad eliminarle subito, perché i continui annunci pubblicitari potrebbero darvi molta noia e infettarvi lo smartphone.