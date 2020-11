Brother ScanNCut è molto più che una semplice stampante. Questa macchina è pensata soprattutto per gli hobbisti ed i creativi che, per i loro lavori, hanno bisogno di ritagli precisi. Se, per alcuni, ritagliare può essere un’attività rilassante e divertente, per altri potrebbe essere una vera e propria seccatura, specie quando si ha a che fare con disegni più complessi e non si dispone dell’attrezzatura adatta.

Brother ScanNCut, la stampante ideale per creativi e amanti del decoupage

Brother ScanNCut è dotata di un sistema di taglio automatico che rileva automaticamente la profondità di taglio e stabilisce la pressione necessaria per eseguire un taglio perfetto. La lama integrata è in grado di tagliare diversi tipi di materiali, dai più sottili ai più spessi (fino a 3 mm) come feltro, sughero, gomma crepla, jeans e così via.

Grazie al display touch-screen a colori da 5 pollici è possibile creare e modificare i propri disegni e progetti senza ricorrere ad un PC o ad uno smartphone. E’ possibile sia scansionare il materiale che salvarli come file di taglio: scegliendo questa ultima opzione, ScanNCut crea automaticamente le linee da seguire per un taglio manuale.

Oppure, volendo sfruttare questa potente macchina appieno, possiamo stabilire che sia la stampante a ritagliare i nostri progetti. Grazie alla funzione di mezzo taglio, inoltre, è anche possibile ritagliare adesivi personalizzati, mentre con la funzione di acquisizione sfondo è possibile posizionare con precisione i disegni sui ritagli, evitando così uno spreco di carta o tessuto.

Per chi si avvicina a questo hobby per la prima volta, Brother ScanNCut offre anche alcuni modelli pronti all’uso tra cui 17 font, più di 1.300 disegni e 140 modelli per quilting e applicazioni. Chi, invece, vuole dare libero sfogo alla propria creatività può dar vita a disegni e progetti originali utilizzando il software gratuito CanvasWorkspace, perfettamente integrato con la stampante Brother ScanNCut.

La macchina può essere acquistata sul sito ufficiale Brother o su Amazon.