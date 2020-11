Il Bitcoin è sicuramente la valuta virtuale più conosciuta al mondo, questo merito del valore che aveva raggiunto tre anni fa. Proprio quel picco raggiunto a fine 2017 ha aiutato ad avvicinare molti curiosi a questo mondo, molti dei quali ci hanno probabilmente solo perso. Il valore di questo genere di valuta è molto volatile e solo in pochi ci guadagnano appieno, tra cui quelli che hanno iniziato a minare fin da subito o gli hacker.

Negli scorsi giorni, i più appassionati in materia hanno potuto assistere a un avvenimento particolare. Un portafoglio contenente un numero spropositato di Bitcoin è stato svuotato. Si tratta di 69369.16716000 BTC che convertito con il valore attuale della moneta sarebbe di oltre 800 milioni di euro; a dire quando è avvenuto il passaggio, la conversione era meno a suo favore, ma comunque si parla di oltre 700 milioni di euro.

Bitcoin: il portafoglio più famoso al mondo

Questo genere di portafoglio, per la natura del sistema dietro a questo genere di criptovalute, era ben noto. Proprio per il fatto che in molti sapevano della sua esistenza e del suo contenuto, non risulta strano sapere che molti hacker hanno provato a metterci le mani sopra, apparentemente senza riuscirci. Il mondo più banale è cercare di indovinare la password, password che non sono semplici come quelle che usiamo per le nostre mail però.

Probabilmente non scopriremo mai cosa è successo. Non sapremo che il proprietario ha semplicemente spostato il contenuto su un altro portafoglio o se un hacker alla fine è riuscito a entrare in quel paradiso dei Bitcoin.