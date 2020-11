I clienti Iliad e MVNO sono tra gli utenti più ambiti dal gestore WindTre, il quale riserva loro le sue migliori tariffe. Effettuando la portabilità del numero, infatti, hanno la possibilità di attivare una delle due offerte proposte dal pacchetto WindTre Go, tramite le quali è possibile usufruire ogni mese di Giga di traffico dati, minuti ed SMS verso tutti i numeri.

WindTre sfida Iliad e gli operatori virtuali con due offerte low cost!

Le offerte operator attack proposte dal gestore WindTre ai clienti Iliad e MVNO si dimostrano particolarmente convenienti per il costo di rinnovo previsto e i contenuti offerti. I clienti Iliad, infatti, possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus andando incontro a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese. I clienti Fastweb, PosteMobile o di altri MVNO, invece, possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Top Plus andando incontro a un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese.

Pur attivando offerte differenti per il costo di rinnovo, i clienti Iliad e MVNO ricevono la possibilità di usufruire mensilmente degli stessi contenuti. Entrambe le offerte, infatti, permettono di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione delle due offerte può essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’operatore che permette di acquistare la SIM online. All’acquisto non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Infatti, sarà necessario andare incontro esclusivamente al costo della nuova SIM WindTre e al primo rinnovo anticipato della promozione richiesta.