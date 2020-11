La passa a Vodafone creata ad hoc per sorpassare definitivamente le proposte di TIM e Iliad è indubbiamente la Vodafone Special Unlimited, una soluzione che nasconde al proprio interno addirittura 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

L’accesso alla suddetta, come sempre accade quando parliamo di passa a Vodafone, risulta essere riservato per i soli utenti che sono in possesso di una SIM di un operatore in particolare, nel nostro caso deve essere di CoopVoce, TIM o Tiscali. La portabilità è sempre strettamente obbligatoria, come anche l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, previo pagamento di 10 euro.

Il canone dell’offerta, ad ogni modo, corrisponde a 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della suddetta, senza obblighi particolari di conto corrente o similari. Allo stesso modo, è importante ricordare che sono assenti i vincoli contrattuali temporali, il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare Vodafone, riuscendo così a chiedere la portabilità senza pagare penali.

Passa a Vodafone: tanti contenuti al giusto prezzo

La passa a Vodafone resta sicuramente una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato per svariati motivi, in primis il bundle posto al suo interno. L’utente che attiverà la suddetta potrà godere mensilmente di illimitati minuti e SMS da utilizzare verso chiunque in Italia, passando anche per 50 giga di internet alla massima velocità possibile.

Quest’ultima, al giorno d’oggi almeno, corrisponde a 600Mbps in download, solo con smartphone abilitato. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.