In queste ultime settimane aziende come Xiaomi, Samsung ed LG hanno depositato dei brevetti che hanno dato modo di conoscere quelli che potrebbero essere gli smartphone in arrivo nel 2021. Tutti i documenti fino ad ora trapelati in rete hanno svelato dispositivi decisamente particolari ed è impossibile negare che maggiore attenzione sembra essere riservata agli smartphone pieghevoli. Questi ultimi, infatti, sembrano costituire la tendenza del momento e i colossi fanno a gara per dar vita al modello migliore, ma non tutti. Aziende come LG e Oppo sembrano orientate verso un’altra direzione.

Oppo brevetta un nuovo smartphone: quad-camera e design attirano l’attenzione!

Il brevetto depositato da Oppo e recentemente scovato da LetsGoDigital ci dimostra che l’azienda potrebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartphone decisamente controtendenza.

Lo smartphone pensato da Oppo, infatti, non è un dispositivo pieghevole né presenta un design rivoluzionario. Ciò che suscita particolare interesse è la tendenza alla sinuosità della scocca del dispositivo che presenta, infatti, un design classico ma curioso per i bordi arrotondati e per la presenza di una quad-camera racchiusa all’interno di un modulo fotografico circolare.

Le specifiche tecniche dello smartphone non sono state svelate ma data la semplicità del dispositivo è possibile ipotizzare che l’azienda potrebbe avere intenzione di procedere con il lancio in tempi brevi. Nei prossimi giorni, dunque, Oppo potrebbe permettere di scovare ulteriori dettagli o fornire informazioni riguardo quello che potrebbe essere l’evento di presentazione del suo prossimo smartphone. Al momento non ci resta che attendere l’emergere di nuove indiscrezioni o notizie provenienti dall’azienda.