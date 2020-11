La terza giornata della fase a gironi della Europa Champions League, vede in campo Inter e Atalanta. L’Inter fa visita al Real Madrid: i nerazzurri, in campionato, vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Parma e in classifica hanno 11 punti e sono terzi nel gruppo Champions con 2 punti. Il Real Madrid, nella Liga, è primo in classifica a quota 16 e in Coppa prima ha perso in casa per 2-3 contro lo Shakhtar e poi ha pareggiato 2-2 sul campo del Monchengladbach, quindi è momentaneamente ultima nel girone con un solo punto.

L’Atalanta riceve il Liverpool. La dea viene dalla vittoria per 1-2 ottenuta in trasferta contro il Crotone e in classifica ha 11 punti; in Coppa ha prima vinto per 0-1 contro i danesi del Midtyjlland e poi pareggiato per 2-2 contro l’Ajax. Gli inglesi, in Premier League, hanno vinto per 2-1 contro il West Ham e sono primi in classifica a quota 13; in Coppa hanno vinto contro l’Ajax e poi con il Midtyjlland e sono in testa al Gruppo a punteggio pieno.

Indicazioni a tutti gli abbonati DAZN per vedere la gara

