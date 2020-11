Il prossimo anno Apple potrebbe sorprenderci procedendo con il lancio di ben due nuovi modelli di AirPods. Stando a quanto riportato dal portale Bloomberg, il colosso potrebbe essere pronto a lanciare le sue nuove AirPods Pro 2 e AirPods 3. Le due nuove versioni potrebbero dimostrarsi decisamente interessanti per alcune caratteristiche emerse negli ultimi giorni, alle quali vanno aggiunte quelle che potrebbero essere delle nuove funzioni emerse da un brevetto recentemente registrato da Apple.

Apple AirPods: un brevetto mostra alcune probabili nuove funzioni!

I prossimi Apple AirPods potrebbero presentare delle novità relative al loro aspetto estetico e alle funzioni che saranno in grado di svolgere. In base a quanto emerso in rete proprio in questi ultimi giorni, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di lanciare ben due nuovi varianti dei suoi auricolari wireless. Il prossimo anno, dunque, potremmo assistere al lancio dei nuovi AirPods 3 che potrebbero presentare uno stelo più corto e dei nuovi AirPods Pro 2, nei quali lo stelo potrebbe essere del tutto assente.

I nuovi auricolari potrebbero distinguersi dalle precedenti generazioni anche per la presenza di nuove funzioni svelate da un brevetto. Il documento mostra infatti degli AirPods più sensibili al tocco grazie alla presenza di alcuni sensori che li renderebbero in grado di reagire a un maggior numero di gesture, ma non solo. Dal brevetto è possibile notare la presenza di una piccola rotellina da utilizzare molto probabilmente per regolare il volume.

Queste, dunque, potrebbero essere alcune delle caratteristiche dei prossimi Apple AirPods previsti per il 2021 ma trattandosi di funzioni svelate esclusivamente da un brevetto non è certo che prendano vita.