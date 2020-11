Forse non tutti sarebbero disposti ad acquistare una stampante 3D alimentare (forse un qualche chef stellato o qualche appassionato di cucina con milioni da “buttare”vpotrebbe seriamente pensarci), ma se potessi adoperare una stampante 3D per decorare torte e dolci da te realizzati? Questa è la premessa alla base di Cakewalk3D, un nuovo progetto Kickstarter che promette di stampare disegni su torte, dessert e altro a basso costo.

Cakewalk 3D, la macchina che stampa disegni per torte e dolci

Se hai una stampante 3D supportata da Prusa, Creality e molti altri marchi, devi solo trovare un design appropriato, preparare gli ingredienti, versarli in un tubo speciale (Cakewalk3D Tube), installarlo sulla stampante e avviare il tuo progetto. Per creare un disegno, è possibile scaricare il software “3D slicer” che crea un percorso continuo per evitare difetti legati alla stampa alimentare.

I materiali alimentari campione includono cioccolato, meringa, purea di verdure, ketchup, guacamole e miele. Digital Patisserie, la società dietro il prodotto, fornisce ricette e impostazioni, oltre ad un mix alimentare testato in modo da poter avere un’idea del sistema e dei materiali richiesti. Alcuni dei design mostrati sul sito includono grafica, testo, caratteri e persino stampe in stile fotografico.

L’azienda osserva che, a differenza di altre stampanti 3D, le sue parti sono adatte agli alimenti e il kit è open source se si desidera realizzarle da soli. Per quanto riguarda i prezzi, il kit base parte da $ 59, il kit standard costa $ 89 e il kit completo, con tutto pronto per l’installazione, costa $ 129. La consegna è fissata per dicembre 2020, ma come al solito con i progetti finanziati in crowdfunding, non si sa mai quando e se il prodotto vedrà mai la luce. E’ possibile scoprire di più su Cakewalk 3D sulla pagina ufficiale del progetto.