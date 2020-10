La serie televisiva spagnola La Casa di Carta ha riscosso un successo incredibile a livello mondiale e oggi si sta preparando per una nuova e avvincente stagione. Pensata inizialmente come una mini-serie, oggi sono invece disponibili ben quattro parti su una delle piattaforme di streaming online più utilizzate al mondo.

La quarta parte è andata in onda quest’anno in pieno lockdown intrattenendo tutti gli utenti di Netflix e oggi, dopo mesi di pausa obbligatoria a causa della forte emergenza sanitaria, le riprese della quinta parte sono finalmente iniziate in totale sicurezza rispettando tutte le direttive imposte. Ma quali sono le novità?

La casa di carta su Netflix prossimamente: la quinta stagione è in lavorazione

I fan della serie sono impazienti di scoprire le nuove vicende dei personaggi e in rete iniziano a circolare già diverse foto provenienti dal set. Ci sono foto in cui Stoccolma sventola una bandiera bianca mentre sta con Lisbona e Tokyo di fronte agli ostaggi, e questa scena sta facendo impazzire tantissimi fan increduli di pensare a realmente una tregua da parte della banda.

Inoltre ci sono due new entry, uno dei quali si ipotizza una vecchia fiamma di Tokyo anche se non ci sono delle conferme al momento. I due nuovi personaggi sono interpretati da due celebri attori: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Al momento non ci sono informazioni sui personaggi che andrebbero a interpretare e neanche sulla data d’uscita della serie anche se secondo alcune voci da corridoio dovrebbe arrivare su Netflix in autunno del 2021.