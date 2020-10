WindTre è davvero sorprendente, in questi giorni è riuscita a lanciare una promozione che promette la possibilità di accedere a ben 70 giga di traffico dati al mese, senza necessariamente richiedere un esborso particolarmente elevato.

Chiaramente si tratta di un’offerta distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso alla suddetta sarà riservato ai soli utenti che decideranno di abbandonare un MVNO, al netto dei cosiddetti semivirtuali, quali sono Very Mobile, LycaMobile, Kena Mobile o ho.Mobile.

Inizialmente sarà necessario versare un contributo di 10 euro, utile sopratutto per acquistare la SIM ricaricabile sulla quale si porterà il numero di telefono originario (azione obbligatoria). Allo stesso modo è importante ricordare essere assenti vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza ritrovarsi costretto a pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

WindTre: cosa nasconde la promozione

La promozione di WindTre nasconde una serie di contenuti di altissimo livello, infatti, dietro il pagamento di un canone fisso di soli 6,99 euro al mese, il cliente potrà effettivamente godere di 70 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, passando per minuti senza alcun limite da utilizzare verso tutti, per finire con 200 SMS da inviare ad ogni numero registrato sul territorio italiano.

Il pagamento del canone, come ampiamente specificato in passato, dovrà essere soddisfatto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, l’utente non si ritroverà costretto a pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, senza limitazioni o distinzioni di sorta.