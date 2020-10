Se ad oggi possiamo basarci su un’applicazione di messaggistica istantanea così performante come lo è WhatsApp, il merito è della tanta esperienza maturata. Gli sviluppatori sono gli artefici principali di tutte le migliorie che arrivano anno dopo anno, soprattutto grazie ai nuovi aggiornamenti. Il colosso è diventato tale grazie a tutte le novità implementate, le quali ad oggi riescono a rendere WhatsApp l’applicazione migliore in circolazione.

Per far sì che tutti riescano a giovare dei miglioramenti apportati alla piattaforma, bisogna essere in possesso di smartphone che abbiano dei requisiti minimi. Proprio per questo ogni anno WhatsApp provvede a ripulire la lista di supporto in modo da concedere l’applicazione solo agli utenti che possono sfruttarne le piene caratteristiche. Proprio per questo diversi smartphone ad oggi non hanno più l’opportunità di utilizzare WhatsApp.

WhatsApp: ecco tutti i dispositivi che non utilizzano più l’applicazione