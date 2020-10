WindTre conferma, come da tradizione ormai, l’appuntamento con la settimana WinDay, della quale di seguito si riportano i principali dettagli. Iniziato ieri, 26 Ottobre 2020, con il premio Cheerz che offre la possibilità di ottenere 5 segnalibri personalizzati gratis.

Per chi ancora non lo conoscesse il programma di fidelizzazione dell’operatore propone una serie di sconti e regali per ciascun giorno della settimana. Scopriamo insieme quelli della settimana appena iniziata.

WindTre: ecco i premi WinDay di questa settimana

L’appuntamento del WinLunedì di ieri 26 ottobre 2020, come accennato e grazie alla partnership con Cheerz, permette di ricevere gratuitamente 5 segnalibri personalizzati con le proprie foto preferite. La promozione termina il 9 Novembre 2020 e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Oggi martedì 27 ottobre 2020 è la giornata degli sconti sul Crazy Store, mediante i quali i clienti dell’operatore arancione potranno acquistare diversi prodotti di vario genere a prezzo scontato rispetto a quello di listino e con spedizione gratuita. L’e-commerce di WinDay è comunque accessibile ogni giorno della settimana.

Domani, mercoledì 28 ottobre 2020 sarà ancora una volta il giorno dedicato al concorso Instant Win, che per questo mese di Ottobre 2020 permette di aggiudicarsi 5 pacchetti comprendenti ciascuno un Galaxy Book S Pro e un Galaxy TAB S7 LTE WiFi, dal valore complessivo di 1948 euro IVA inclusa. Giovedì 29 Ottobre 2020 si potrà prendere parte al WinQuiz che permette di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, rispondendo correttamente a tutte le 9 domande a risposta multipla proposte. Il cliente potrà scegliere il tema del primo quesito e dovrà rispondere a ogni domanda entro un tempo limite di 10 secondi.

Lo stesso gioco verrà anche riproposto Domenica 1° Novembre 2020, nell’ambito dell’iniziativa Quiz Special Edition ma con un montepremi ridimensionato a 2000 euro. Infine, per il weekend compreso tra Venerdì 30 Ottobre e Domenica 1° Novembre 2020, a causa delle limitazioni prevista dal nuovo DPCM imposto dal Governo al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, non dovrebbe essere più disponibile l’iniziativa WinCinema.