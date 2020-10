Vi piacerebbe ricevere la nuova console di ultima generazione di casa Sony? Beh, ora ne avrete la possibilità, dato che l’azienda ha appena indetto un concorso che permetterà al vincitore di ricevere in regalo la nuova PlayStation 5. Per poter vincere, il candidato dovrà risolvere alcuni enigmi.

PlayStation 5 in regalo con il nuovo concorso di Sony

La nota azienda Sony ha appena indetto un concorso molto interessante per tutti gli amanti dei videogame e delle console. Nello specifico, l’azienda ha indetto il concorso “Be the First”, con il quale sarà possibile vincere la nuova console dell’azienda, cioè la PlayStation 5, insieme a tanti accessori e codici (come il controller wireless DualSense o le cuffie wireless Pulse 3D). Nello specifico, a partire dal 25 ottobre fino al 19 novembre, su numerosi siti del settore e sui social (come ad esempio la pagina Facebook ufficiale di PlayStation Italia) saranno presenti alcuni enigmi che gli utenti dovranno risolvere e collezionare.

Una volta che sarà risolto ogni enigma, verrà fornito agli utenti un codice alfanumerico. Di quest’ultimo si potrà verificare la validità sul sito https://www.ps5bethefirst.it/. Il primo utente che troverà 5 codici alfanumerici validi e li registrerà sul form dedicato avrà vinto la nuova console dell’azienda. Il periodo di tempo valido per registrare i codici validi nel form dedicato va dal 12 al 19 novembre.

Qualora non doveste riuscire a essere il primo a inserire i codici, non disperate. Sony ha infatti programmato una eventuale estrazione di recupero che permetterà di vincere un’altra console PlayStation 5 con unità disco Ultra HD Blu-ray. Per maggiori dettagli e informazioni, vi consigliamo di leggere il regolamento completo del concorso.