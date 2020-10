Dopo il primo avvistamento in una certificazione, ecco che il sensore di allagamenti e perdite d’acqua della casa cinese è finalmente disponibile all’acquisto in patria, con il nome di Xiaomi Mi Flood Guard.

Trattandosi di un gadget del colosso cinese, come ben saprete, ha anche un prezzo molto accessibile. Per la precisione si tratta di un “salvavita” della compagnia, che a fronte di pochi spiccioli potrebbe salvarvi da un allagamento. Scopriamo insieme come funziona.

Xiaomi Mi Flood Guard vi salva dagli allagamenti domestici

Il nuovo rilevatore Xiaomi Mi Flood Guard arriva con il solito design minimal della compagnia di Lei Jun e si presenta come una semplice “piastra” bianca, con il logo del brand Mi sulla parte superiore. Si tratta di una soluzione simile a quella targata Aqara, marchio storico partner della casa cinese e una volta fissato in bagno o in cucina, consente di rilevare perdite d’acqua ed allagamenti.

Collegandolo ad un gateway è possibile impostare vari scenari smart in base alla situazione: ad esempio, nel caso in cui venga rilevata una perdita d’acqua è possibile far scattare un allarme oppure ricevere una notifica e così via. Le vendite del nuovo rilevatore Xiaomi Mi Flood Guard partono oggi il 27 ottobre in patria, al prezzo di soli 59 yuan, poco più di 7 euro al cambio attuale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Ma state tranquilli, vi terremo sicuramente aggiornati nel caso dovesse apparire su qualche sito, disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese.