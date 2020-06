Il colosso cinese Xiaomi ha fissato il lancio della nuova smartband dell’azienda, la Mi Band 5, per il prossimo 11 giugno 2020. Sicuramente ci aspettiamo grandi cose tra monitoraggio SpO2, NFC e il supporto ad Alexa.

Durante gli ultimi giorni non sono sicuramente mancate le indiscrezioni che riguardano questo nuovo dispositivo. Manca pochissimo alla fatidica data ed ora anche Lei Jun è sceso in campo, mostrandoci design e colorazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Band 5: ecco design e colorazioni

Il CEO del brand ha ripubblicato un’immagine condivisa da Xiaomi Smart Life nel quale viene mostrato il design e le colorazioni della Mi Band 5. Il poster in questione presenta l’ampio display OLED a bordo della smartband, la capsula che compone il corpo del device è inserita nel solito cinturino in silicone. Come si evince dall’immagine, al debutto l’indossabile sarà disponibile nelle colorazioni Blue, Black, Red e Yellow.

Lei Jun ha anche ricordato l’appuntamento fissato per l’11 giugno 2020 e, come possiamo intuire anche dal poster, avrà dalla sua un pannello leggermente più ampio rispetto al modello precedente. Lo stile inconfondibile della gamma non cambia ma le vere novità sono all’interno, come anticipato anche in apertura. Ovviamente la tradizionale collaborazione con Huami resta viva e anche a questo giro l’azienda partner ha contribuito alla realizzazione della smartband.

Se avete mai posseduto un modello di Mi Band sarete sicuramente ansiosi di scoprire tutti i dettagli del nuovo modello. Avrà sicuramente un prezzo molto conveniente, vi ricordo infatti che il modello precedente non superava i 30 euro. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutto nei dettagli.