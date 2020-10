L’operatore Vodafone Italia sta proponendo ad alcuni già clienti l’opzione Vodafone Pass Video ad un costo iniziale di 2 euro invece di 10 euro fino al primo rinnovo utile della propria offerta base. Inoltre, il costo di ogni rinnovo successivo è pari a 3 euro al mese invece di 10 euro al mese.

Si tratta, più precisamente, di una versione ad personam dell’opzione, che viene proposta ad alcuni clienti Vodafone selezionati che riceveranno la push notification direttamente sull’App MyVodafone o tramite un sms informativo. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone propone l’opzione Pass Video a 2 o 3 euro al mese

Per chi non lo conoscesse, Vodafone Pass Video mette a disposizione del cliente Giga illimitati di traffico dati, utilizzabili esclusivamente per la visione di video in streaming. Inoltre, è incluso il servizio Vodafone TV Mobile, che comprende vari contenuti on demand e alcuni canali in diretta. Il costo di 3 euro al mese per il rinnovo di Vodafone Pass Video, viene addebitato in automatico insieme all’offerta attiva sulla propria SIM.

La visualizzazione dei video è consentita solo se sono presenti Giga disponibili sulla propria linea, ma questi non vengono consumati in caso di utilizzo del traffico dati per lo streaming video. Con Vodafone Pass Video, il cliente può guardare video ad una risoluzione pari a 480p sulle piattaforme video che la prevedono, mentre è presente la risoluzione originale sulle altre piattaforme. Forzare il video a una qualità superiore potrebbe portare a blocco del video stesso, il quale può essere ripreso tornando alla risoluzione automatica.

Le videochiamate, il download dei video e i contenuti a servizio aggiuntivo, come ad esempio l’abbonamento Netflix, non sono inclusi. Inoltre, superati i Giga di traffico dati inclusi nella propria offerta, i Giga illimitati dell’opzione Vodafone Pass Video si bloccano. In ogni caso, la stessa promo può essere proposta anche tramite altre campagne personalizzate: IVR 42100, IVR 42200, IVR 4033, IVR 190, sezione “Offerte Per Te” dell’App MyVodafone, dalla pagina riservata “Offerte Per Te” o dal sito ufficiale Vodafone.it.