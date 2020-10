Comet mette in atto un volantino ricchissimo di offerte veramente stupende mirate su svariati prodotti di alta qualità, con possibilità d’acquisto sia online che direttamente dal divano di casa propria.

Coloro che al giorno d’oggi vogliono acquistare tecnologia, molto spesso si ritrovano con il volersi affidare all’e-commerce, sia per una mancanza di tempo, sia proprio per evitare un contatto diretto, sopratutto per il periodo storico che stiamo vivendo. Comet resta al passo e decide quindi di proporre un volantino disponibile anche online, con spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Comet: queste sono le offerte attive nel periodo

I prodotti in promozione sono assolutamente invitanti ed interessanti, i clienti riescono ad accedere ai top di gamma, senza doversi minimamente preoccupare del prezzo finale di vendita. Molto allettante è la possibilità di acquisto dello Xiaomi Mi 10T Pro di ultima generazione, in vendita nel periodo corrente a 649 euro, e dotato di una quad camera da 108 megapixel, una maxi batteria da 5’000mAh, ma sopratutto da ben 8GB di RAM con processore octa-core.

Discorso simile per quanto riguarda l’ottimo Oppo Reno 4 Pro 5G, uno smartphone che promette prestazioni eccellenti, con quale piccola rinuncia, ad un prezzo finale di 799 euro. Se interessati, in regalo fino al 30/11 avrete anche le cuffie Bang&Olufsen, il cui valore raggiunge addirittura 300 euro.

Per scoprire ogni singola offerta del volantino Comet non vi resta che aprire le pagine che trovate qui sotto.