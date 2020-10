Windows 10 offre agli utenti la possibilità di ripristinare l’installazione del sistema operativo su un PC. Ciò è utile, ad esempio, se il sistema operativo è danneggiato e non funziona più. Questa funzione è disponibile per gli amministratori nelle impostazioni del sistema operativo nella categoria Ripristino in “Ripristina questo PC”, ma ci sono delle difficoltà a farlo, come conferma Microsoft.

Sembra che in alcuni casi il ripristino non riesce e il processo si interrompe. Microsoft scrive in un documento di supporto appena pubblicato che il ripristino in determinate configurazioni hardware in Windows 10 versione 2004 potrebbe non riuscire con un errore. Il processo non riesce e l’utente vede il messaggio: “Si è verificato un problema durante il ripristino del PC. Non sono state apportate modifiche. ”

Windows 10 2004, c’è una soluzione alternativa

Nell’articolo di supporto, Microsoft fornisce una soluzione alternativa agli interessati che intendono provare a riparare il sistema. A tale scopo, è necessario aprire un prompt dei comandi amministrativo. Ciò è possibile inserendo il comando cmd nel campo di ricerca sulla barra delle applicazioni e facendo tasto destro cliccando su “Esegui come amministratore”.

Quindi eseguire il comando dism / online / cleanup-image / restorehealth per riparare l’immagine nel prompt dei comandi amministrativo. Dopo un successivo riavvio del sistema, dovrebbe essere possibile resettare il PC con Windows 10 2004 utilizzando l’apposita funzione nella pagina Impostazioni.

Microsoft deve ancora distribuire una soluzione completa per il problema, ma ha definito una semplice soluzione alternativa che utilizza il comando DISM (Deployment Image Servicing Management) per fornire una risoluzione a breve termine.