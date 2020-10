I contagi da Coronavirus in Italia si stabilizzano su 19’644 unità nel corso della singola giornata, a fronte comunque di un incremento di 177’669 tamponi processati nel corso delle ultime 24 ore.

Il bollettino diramato dal Ministero, racconta di un momento storico molto difficile per il nostro paese, un periodo in cui il Covid-19 sta tornando prepotentemente a preoccupare la popolazione. Il numero di contagi registrati nell’ultima giornata è ancora elevato, raggiungono quota 19’644, con 151 decessi (ieri erano stati 91) e 2309 persone guarite. Al momento in Italia sono 203’182 i certificati positivi, di questi 11’287 sono ricoverati con sintomi, 1’128 sono in terapia intensiva, mentre tutti i restanti 190767 sono in isolamento domiciliare. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore corrisponde a 177’669.

Dall’inizio della pandemia sono 504’509 i casi da Coronavirus in Italia, con 264’117 guariti e 37’210 deceduti.

Contagi oggi: il dettaglio delle regioni

La Lombardia resta anche oggi la regione più colpita, nella quale si sono registrati 4’956 casi da Coronavirus in sole 24 ore. Al secondo posto sale il Veneto, con una crescita di 1’729, seguito poi a ruota dalla Campania con 1’718 casi. Da segnalare anche una forte discrepanza nel numero di tamponi, in Lombardia ne sono stati processati 32’749, mentre in Veneto 17’461, con soli 12’530 in Campania.

Proseguendo nella disamina delle regioni colpite, troviamo il Piemonte con 1’548, l’Emilia Romagna con 1’180, il Lazio con 1’687, la Toscana con 1’526, la Liguria con 1’035, per finire con Sicilia +886 e Puglia +631.

Nessuna regione ha registrato 0 contagi, le meno colpite sono Molise +66, Basilicata +50 e Valle d’Aosta +112. Si raccomanda, come al solito, la massima attenzione ed un comportamento complessivamente più che responsabile.