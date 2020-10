Le blasonate applicazioni di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram non possono certo permettersi di contare sui messaggi anonimi. Si tratta di una possibilità preclusa per il semplice fatto che in un modo o nell’altro il nostro numero di telefoni risulta sempre visibile. Per associare un profilo serve il recapito telefonico.

Anche se cambiano nome utente e descrizione è impossibile rimanere all’ombra. Il successo dell’anonimato si ottiene in un solo modo, ovvero con gli SMS segreti che si possono inviare facilmente con le SIM degli operatori TIM, WindTre e Vodafone. Non è concessa un’analoga opzione Iliad. Ecco come fare con tutti questi operatori grazie ad alcuni codici nascosti.

SMS nascosti con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Trucchi TIM senza WhatsApp

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Testi anonimi con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat senza numero con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.