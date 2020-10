Sky al giorno d’oggi non solo rappresenta la società leader in Italia nel campo delle tv a pagamento, ma è anche una media company attiva nel mondo della telefonia. La vera sorpresa di quest’anno nel mondo della telefonia è proprio il lancio del provider Sky WiFi.

La compagnia ha messo a disposizione degli utenti e di tutti gli interessati le prime offerte relative alle connessioni Fibra Ottica. Le occasioni e la convenienza non mancano, soprattutto per gli storici abbonati alla pay tv.

Sky, sino a sei mesi gratis per la Fibra ottica a tutti gli utenti fedeli

Come sempre Sky vuole premiare la fedeltà di tutti gli abbonati storici. In linea con le promozioni anche del recente passato, il team commerciale ha riservato una promozione speciale a tutti gli abbonati della pay tv iscritti alla piattaforma Extra.

Gli abbonati che hanno un piano per la tv satellitare attivo da almeno un anno potranno beneficiare di tre mesi a costo zero per le offerte Fibra Ottica. Chi è abbonato alla pay tv da almeno sei anni invece avrà sei mesi gratuiti per la componente telefonica.

In generale, per tutti coloro che sono interessati a Sky WiFi, da qui al futuro prossimo non mancheranno le offerte all inclusive. L’azienda punterà sempre di più su iniziative che congiungono i canali satellitari e le offerte telefoniche. Già oggi è disponibile una promozione particolare: al costo di 39,99 euro, gli utenti avranno Sky TV e una connessione illimitata per la Fibra Ottica. Il prezzo è bloccato per tre anni.