Quando siamo fuori casa l’unico modo per rimanere connessi alla rete pubblica passa per l’uso del 4G o dell’hotspot pubblico/privato messo a disposizione da un esercizio commerciale o da un amico altruista. Errato! C’è un altro modo per avere Internet Gratis che non passa per l’uso dei canali convenzionali.

Ci si rifà all’idea di un nuovo network che passa per l’iniziativa indetta dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) nel contesto del progetto WiFi Free per l’Italia. Basta sapere che ci si potrà connettere in modalità sempre attiva con una velocità massima di 30 MBps e senza alcun limite o costo previsto. Scopriamo come fare usando il nostro smartphone o tablet.

WiFi Italia regala Internet Gratis a chi usa smartphone e tablet

Turisti in visita nel nostro Paese e cittadini italiani regolarmente residenti possono accedere alla rete Internet Free prevista dal Ministero nel piano di crescita digitale che rimette in pari l’Italia con le Nazioni Europee.

Dal sito ufficiale apprendiamo dell’esistenza di migliaia di hotspot ospitati in 3.158 Comuni dove 357.725 utenti navigano senza oneri economici e di tempo. I vincoli stanno a zero con Infratel S.p.A. che ha già commissionato ai tecnici l’ampliamento della rete secondo quanto definito dal sito ufficiale dove una cartografia mostra l’estensione attuale della rete.

In stretto parallelismo si sta curando anche il form di “solidarietà digitale” che vede impegnata TIM nella messa in opera di ulteriori 5000 punti di accesso. Router ed access point ad alta velocità troveranno posto all’interno delle struttura ospedaliere ad uso e consumo dei visitatori, del personale medico e dei pazienti.

Chiara è la nuova impronta digitale da dare al nostro Paese. Gli utenti non devono fare altro che scaricare la nuova app WiFi Italia dai market store Android ed iOS, creare un account e rimanere connessi ad oltranza senza limitazioni di sorta. A breve è attesa anche una corrispettiva applicazione per sistemi Desktop, sebbene in merito non sia stata diffusa ancora alcuna notizia.