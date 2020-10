Iliad, più internet per tutti: la sorpresa per vecchi e nuovi clienti

Iliad è presente da due anni nel mercato della telefonia italiana e rappresenta oramai una garanzia per gli utenti. Chi attiva una SIM con il gestore francese può ottenere importanti benefici per quanto concerne le ricaricabili. E’ risaputo che le offerte di Iliad sono ricche di consumi per chiamate, SMS ed internet a fronte di costi da ribasso.

Tuttavia, in casa Iliad, anche nel recente passato, non sono mancate le anomalie. Tanti clienti ad esempio hanno evidenziato criticità per le politiche commerciali sul roaming. L’operatore così come gli altri gestore attivi in Europa deve offrire al suo pubblico soglie per il roaming gratuito a tutti gli utenti che navigano in internet da uno degli Stati membri UE.

Iliad amplia internet in roaming per i clienti: 4 Giga per chi viaggi in UE

Il nocciolo della questione è quello delle soglie. Ad inizio delle sue attività nel nostro paese, Iliad metteva a disposizione degli abbonati una quota oggettivamente molto bassa: solo 2 Giga. Già lo scorso anno però vi è stata una parziale revisione. Gli abbonati con offerta Giga 40 hanno avuto la possibilità di usufruire di 4 Giga per i viaggi all’estero.

La risoluzione definitiva del problema lo si è avuta però durante gli scorsi mesi. Il team commerciale di Iliad ha deciso di equiparare le soglie roaming della Giga 50 con le soglie roaming della Giga 40. In questo senso, quindi, anche gli utenti che fanno fronte alla ricaricabile da 6,99 euro potranno beneficiare di 4 Giga internet ogni qual volta si metteranno in viaggio per uno dei paesi UE.