L’operatore WindTre ha recentemente lanciato l’opzione Reload Plus dedicata a tutti i clienti che hanno aderito all’acquisto di uno smartphone a rate. Questa opzione offre agli utenti che acquistano un dispositivo a rate, diverse possibilità durante la durata del contratto.

All’interno di queste possibilità troviamo anche quella di sostituire lo smartphone o addirittura cambiarlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ha lanciato l’opzione Reload Plus

A partire dal dodicesimo mese di contratto è possibile sostituire lo smartphone con un modello più recente. In tal caso il cliente potrebbe dover corrispondere un anticipo aggiuntivo per il nuovo dispositivo. Possibilità di sostituire lo smartphone con un modello identico per danni o malfunzionamenti. È possibile effettuare un massimo di 5 sostituzioni nei 30 mesi di contratto, per un massimo di 2 sostituzioni negli stessi 12 mesi.

Con questa opzione è possibile scegliere l’alternativa Like4Like, che permette di ricevere in sostituzione un dispositivo identico al primo, oppure la Like4Similar che offre la sostituzione con un modello simile ma non necessariamente identico al primo. Sembra che per ogni sostituzione verrà richiesto un corrispettivo che varia tra 60 euro e 330 euro, in base alla tariffa mensile associata al contratto.

L’opzione Reload Plus è abbinabile soltanto a specifici smartphone in vendita a rate da WindTre: si tratta in particolare degli smartphone Samsung, Huawei, OPPO e Apple. Il servizio prevede un costo mensile pari a 6.99 euro e una durata contrattuale di 30 mesi. Trovate tutti i dettagli sui costi e modalità di attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Non ci resta che andare a dare un’occhiata!.