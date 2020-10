Finalmente il nuovo iPhone 12 è realtà; l’ultimo modello di Apple è stato presentato il 13 ottobre con una diretta streaming. Oltre al modello base presentiti anche i modelli Mini, Pro e Pro Max. Il prezzo dei nuovi modelli parte da 839 euro, per il modello da 64 Gb della versione Mini fino ad arrivare a i 1’639 euro della versione Pro Max con memoria da 512 Gb.

Un prezzo sicuramente non accessibile a tutti, specie se si dovessero versare in un’unica soluzione. Per fortuna tutte le principali compagnie di telefonia mobile si sono attrezzate per consentire a gli utenti l’acquisto dell’ultimo iPhone 12 anche con delle semplici rate mensili; un sistema molto più gestibili per l’economia di una normale famiglia.

iPhone 12: tutte le promozioni per l’acquisto a rate

Partiamo subito da TIM, e dalle sue promozioni che offrono la possibilità di acquistare i nuovi iPhone con 30 rate mensili; il costo varia dai 20 e i 30 euro al mese, più un anticipo tra i 149 e i 209 euro in base al modello desiderato. Per quanto riguarda le promozioni Vodafone invece, l’operatore dovrebbe confermare la struttura degli anni scorsi.

L’acquisto del nuovo iPhone sarà legato alla sottoscrizione di una promozione infinto, Infinito Gold o Infinito Black Edition. Il costo mensile dovrebbe oscillare tar i 24,99 e i 39,99 a cui andrà sommato un versamento iniziale. Anche con WindTre si prospetta un piano di rateizzazione suddiviso in 30 mesi con un anticipo variabile a seconda del modello. Lo scorso anno ad esempio i prezzi si aggiravano attorno a rate da 28 euro con un anticipo di 289 euro per il modello da 64 Gb.