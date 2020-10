Esselunga riesce a mettere alle strette Unieuro, grazie al lancio di una campagna promozionale che prevede un’offerta veramente molto speciale, gli utenti possono acquistare un videogame di ultima generazione ad un prezzo incredibile.

Fino al 28 ottobre, data ufficiale di scadenza della campagna promozionale, in ogni punto vendita dislocato sul territorio sarà possibile approfittare di Fifa 21 ad un prezzo mai visto prima. L’acquisto non potrà essere effettuato sul sito ufficiale, se interessati dovrete assolutamente recarvi in negozio; allo stesso modo, la versione in vendita prevede l’upgrade gratuito a PS5, ciò sta a significare che non dovrete acquistare anche lo stesso gioco per la nuova console, una volta commercializzata da Sony.

Esselunga: offerte speciali con un prezzo bassissimo

L’idea di Esselunga è quindi di staccarsi da quanto siamo solitamente abituati a vedere, proponendo un videogame di ultima generazione (pensate che è stato commercializzato proprio solo qualche giorno fa), ad un prezzo bassissimo, soli 49,90 euro.

L’utente è invogliato all’acquisto del nuovo episodio di simulazione calcistica, in quanto Electronic Arts ha promesso un gameplay più realistico, in cui sarà la fantasia del gamer a fare finalmente la differenza.

Per il resto è il classico Fifa, quindi integrerà 700 squadre differenti, suddivise in 30 campionati e con le quali si potrà giocare anche in 90 stadi. Da Esselunga non risulta essere disponibile la versione per Xbox, l’utente potrà acquistare solo ed esclusivamente il gioco per PlayStation 4 (almeno per il momento).